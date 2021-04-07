أمر واحد ينبغي فعله لحفاظ أميركا على مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم

قالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، سيسيليا راوس، أمس الثلاثاء، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تستثمر بكثافة في قوتها العاملة والبنية التحتية والبحوث والتطوير كي تحافظ على قدرتها التنافسية في مواجهة الصين ولتبقى أكبر اقتصاد في العالم.
وأضافت راوس في ندوة على الانترنت نظمها مركز أبحاث في واشنطن، أن الاستثمارات الأمريكية في البحوث والتطوير هبطت بمقدار الثلث كنسبة مئوية من الناتج الاقتصادي منذ عام 1960، في حين تراجع الإنفاق على البنية التحتية إلى النصف على مدار الأعوام الخمسين الماضية.
في الأسبوع الماضي، كشف بايدن النقاب عن خطة الوظائف الأمريكية، وهو مشروع يقارب 2.3 تريليون دولار، ويهدف إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية وخلق فرص عمل خلال السنوات الثماني المقبلة.