الدولار قرب أقل مستوى في أسبوعين

حام الدولار اليوم الأربعاء، قرب أقل مستوى في أسبوعين عقب تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة.

ويترقب المتعاملون في السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الذي يصدر لاحقا أثناء الجلسة لتحديد المسار المستقبلي للعملة الأميركية.

وشهد الربع السابق من العام الجاري قفزة سريعة لعائدات سندات الخزانة الأميركية وأقوى موجة صعود للدولار الأميركي في سنوات، بفضل تنامي التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة، ما قد يضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي للتخلي عن تعهده بإبقاء أسعار الفائدة قرب صفر حتى 2024.

وقال صندوق النقد الدولي أمس، إن الانفاق غير المسبوق لمكافحة الجائحة سيدفع معدل النمو العالمي إلى ستة بالمئة في العام الجاري.

وبحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش، سجل الدولار 92.368 نقطة مقابل سلة من العملات، مقتربا من أقل مستوى في أسبوعين، بعدما تراجع من ذروته الأخيرة عند 93.439 نقطة، والتي بلغها في 30 آذار الماضي.