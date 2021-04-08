إقتصاد

"فاو": أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر

Lebanon 24
08-04-2021 | 13:28
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في آذار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران 2014.

وبلغ متوسط مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 118.5 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 116.1 نقطة في شباط.

وكانت القراءة السابقة لفبراير 116.0 نقطة.

وقالت "فاو"، ومقرها روما، في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.

ورفعت "فاو" توقعاتها لموسم الحبوب في 2020 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق عند 2.761 مليار طن، مما يشير إلى زيادة 2% على أساس سنوي.
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