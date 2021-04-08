إقتصاد

تحذيرات وتوقعات.. تفاصيل سيناريو الدولار في لبنان خلال المرحلة المقبلة

Lebanon 24
08-04-2021 | 19:22
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أيامٌ قليلة تفصلنا عن الانطلاقة الفعليّة لمنصة الدولار التابعة للمصرف المركزي، في وقتٍ تزداد التكهنات بشأن قدرتها على الصمود.

ووسط بعض التلميحات الإيجابية لحلحلة في الوقت القريب على الصعيد الحكومي، فإن الخبراء والمراقبين ينظرون إلى سيناريو الدولار خلال المرحلة المقبلة بعين الحذر.

ويقول عدد من الخبراء أن تشكيل الحكومة سيساهم قليلاً بانخفاض سعر الدولار، لكن لا حدود أبداً لاستقرار السعر في ظل وجود المضاربين في السوق الموازية. 

ويؤكد الخبراء أن الدولار سيحافظ على ارتفاع طفيف خلال الايام المقبلة وقد يعود ويهبط قليلاً، لكن التحذيرات كثيرة من قفزة خيالية ستنسحب معها قفزة أكبر في أسعار السلع. 

ومع هذا، فإن ما يساهم حالياً في توفير الدولار داخل لبنان هو التحويلات الخارجية رغم العمولة التي زادت مؤخراً على قيمة كل حوالة. 

 

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