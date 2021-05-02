"بلومبيرغ": الغلاء في لبنان يجعل موائد الإفطار رفاهية.. "والأسوأ لم يأتِ بعد"

تزايدت وتيرة الإقبال على "بنك الطعام اللبناني" “Lebanese Food Bank ”خلال شهر رمضان الحالي، بشكلٍ غير مسبوق، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب انهيار العملة المحلية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".وبحسب سهى زعيتر، المديرة التنفيذية لـ"بنك الطعام اللبناني" وهو منظمة غير حكومية، فإنها ترصد من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي يتلقاها البنك، عدداً متزايداً من طلبات المساعدة من قِبل "أناس متعلمين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى". وشهد البنك قفزة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يطلبون المساعدة.ثلاثة تحدّياتوأصبحت الديموغرافيا المستجدة للأشخاص الذين يطلبون المساعدة خلال شهر رمضان المبارك، محل دراسة حول كيفية تغيير تدهور الاقتصاد اللبناني للمشهد، بالنسبة لسكان البلاد البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة. فبينما اعتاد المسلمون في لبنان على الاحتفال بتناول وجبة "الإفطار" مع الأصدقاء والأقارب، أصبح الحفاظ على هذا التقليد أمراً يتجاوز الإمكانات المادية للكثيرين منهم. وينطبق الأمر كذلك على قدرتهم على شراء المشروبات والحلويات الموسمية.وانخفضت قيمة الليرة بنحو 90% في الأشهر الـ18 الماضية، ما دفع التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية للارتفاع بنسبة 400%، كما أدّى ذلك إلى تآكل الرواتب والمدخرات، ودفع أكثر من نصف سكان لبنان إلى هوة الفقر. وتتزامن كل تلك التطورات السلبية مع مكافحة البلاد لتداعيات تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى إرهاصات انفجار المرفأ."لا يمكنهم إعالة أنفسهم"ويقدم البنك 5000 صندوق طعام، و1000 قسيمة للأسر المحتاجة، ويتعاون مع جمعيات خيرية تدير 7 مطابخ لتقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان.وتكشف سهى زعيتر، وهي تتفقد عملية تجهيز الوجبات في مطبخ بمنطقة طريق الجديدة في بيروت: "لقد وصل الناس إلى مستوى معين، لا يمكنهم إعالة أنفسهم، ويطلبون الطعام كي لا ينام أطفالهم جائعين".ويحسب مرصد الأزمات في الجامعة الأميركية في بيروت، فإن التكلفة الأساسية لوجبة الإفطار لأسرة مكونة من 5 أفراد خلال شهر رمضان، تبلغ 1.8 مليون ليرة، أي ما يعادل 2.6 ضعف الحد الأدنى للأجور. وترتفع التكلفة أسبوعياً، بسبب استمرار ضعف العملة المحلية.ويبلغ سعر الكيلوغرام من اللحم البقري حالياً حوالي 65 ألف ليرة، أي ما يقرب من 10% من الحد الأدنى للأجر الشهري البالغ 675 ألف ليرة، وهو ما يعادل 450 دولاراً بسعر الصرف الرسمي غير المعمول به إلى حد كبير، ويناهز 55 دولاراً في السوق السوداء لصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.ويرى ناصر ياسين، الأستاذ المساعد للسياسة والتخطيط في "الجامعة الأميركية في بيروت" ورئيس المرصد، أنه "للأسف، هذه مجرد البداية. الأسوأ لم يأتِ بعد في لبنان في ظل غياب تنفيذ الإصلاحات الجادّة".