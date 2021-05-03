إقتصاد

هذه المهن ستختفي خلال 10 سنوات

Lebanon 24
03-05-2021 | 12:00
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كشف نائب رئيس جامعة الشؤون المالية التابعة للحكومة الروسية، ألكسندر سافونوف، ان عددا من المهن المعروفة الآن قد يختفي في السنوات العشر القادمة.

 

ووفقا للخبير المختص في الشؤون المالية والإدارية فإن، عددا من المهن في مجال النقل، مثل سائق الحافلة، أو سائق مترو الأنفاق، في خطر، وقد يتم الاستغناء عنها.

 

وقال إن العديد من البلدان تختبر حاليا أنظمة السائق الآلي، مشيرا إلى أن ذلك ليس مرتبطا بتطوير "العقول" في السيارات فحسب، بل إنه أيضا نظام تحديد المواقع الذي يتفاعل مع الاتصالات المتنقلة.

 

وأضاف أنه بات من الممكن الاستفادة من النظام الآلي، فمن دون تدخل العامل البشري يستطيع القطار أداء مهامه.

 

ودعا سائقي القطارات الكهربائية والترامواي والحافلات إلى التفكير فيما يمكنهم فعله، إذا حلت الأجهزة الإلكترونية محلهم.

 

واستشهد سافونوف بأن طاقم طائرة النقل الجوي كان يتكون من 5 أشخاص، ومع التطور التكنولوجي بات شخصان فقط يكفيان لأداء نفس المهمة، مضيفا أنه من المتوقع أن يصبح شخص واحد كافيا لقيادة الطائرة.

المصدر: روسيا اليوم
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