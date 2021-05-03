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إقتصاد
في تركيا... التضخم يسجّل اعلى مستوياته
Lebanon 24
03-05-2021
|
18:00
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ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 17.14% على أساس سنوي في أبريل، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسية متشددة.
وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68% مقارنة بتوقعات استطلاع رويترز عند 1.80%.
وفي مارس ، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19%. وكانت التوقعات لأبريل 17.3% وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34% على أساس شهري في مارس بزيادة سنوية 35.17%.
وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهايةالعام.
انخفاض الليرة
وجاء رحيل بيرات البيرق، صهر أردوغان الذي عين وزيراً للخزانة والمالية، المفاجئ في نوفمبر 2020 بعد يوم من إقالة مراد أويصال من منصب محافظ البنك المركزي. وأشرف البيرق وأويصال على تبخر احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل تقديم القليل من التفسير والتأثير، فقد هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل الدولار، وانخفضت إلى 8.58 أمام الدولار في نوفمبر 2020. ولا تزال العملة التركية دون 8 ليرات أمام الدولار مقابل 5.2 ليرة أمام العملة الخضراء في بداية عام 2019.
وقام خليفة أويصال، ناجي إقبال، برفع أسعار الفائدة على الليرة، واستعادة بعض القيمة المفقودة للعملة، ولكنه أقيل بعد خمسة أشهر في منصبه.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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