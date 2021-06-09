توقعات جديدة لأداء الاقتصاد السعودي

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 0.4% إلى 2.4% خلال العام الجاري، وبنحو 1.1% خلال العام المقبل 2022 ليبلغ 3.3%.كما توقع البنك في تقرير حزيران الجاري الصادر أمس، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% خلال عام 2023.ويأتي ذلك بعد أن توقع البنك في تقرير شهر كانون الثاني الماضي، نمو الاقتصاد السعودي 2% في 2021 و2.2% في 2022، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.وعزا البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة إلى التطورات الإيجابية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط.بالإضافة إلى برنامج استثمار ضخم يقوده صندوق الاستثمارات العامة بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.