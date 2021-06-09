إقتصاد

دولار السوق الموازية يحلق ويتخطى الـ14500 ليرة.. هذا ما سجّله عصرا

Lebanon 24
09-06-2021 | 16:01
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بوتيرة سريعة عصر اليوم، حيث تخطى الـ14500 ليرة، وسجّل 14475 - 14525 ليرة لكل دولار.
 
وكان تراوح دولار السوق الموازية في الفترة الصباحية ما مبين 14050 - 14100 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
 
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