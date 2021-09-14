دولار السوق الموازية مساءً...ارتفاع أو انخفاض؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 16100 و16200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباح اليوم الثلاثاء ما بين 16200 و16300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.