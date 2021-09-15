ارتفاع اسعار الاستهلاك في تموز 2021!

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2021، سجل ارتفاعا وقدره 24,08 % بالنسبة لشهر حزيران 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 24,75 %ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 21,78 %ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 25,75 %ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 27,07 %ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 23,76 %ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 32,21 %واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2021 سجل ارتفاعا وقدره 123,43 % بالنسبة لشهر تموز 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 81,27 % .ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb