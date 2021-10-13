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إقتصاد
بعد ارتفاعه الكبير...كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
13-10-2021
|
13:49
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء ما بين 20400 و20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل بعد ظهر اليوم، ما بين 20950 و21000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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