إقتصاد

مجموعة السبع تفرض شروطا جديدة للتعامل مع المصارف

Lebanon 24
14-10-2021 | 12:00
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صدَّق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، منوهين بأن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.

قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة، في بيان مشترك عقب اجتماعهم في واشنطن يوم الأربعاء: "الابتكار في مجال النقود والمدفوعات الرقمية يمكنه تحقيق فوائد جمة، ولكنه يثير أيضاً قضايا سياسية عامة وتنظيمية كبيرة".
أضاف المسؤولون: "يساعد التنسيق والتعاون الدولي القوي بشأن هذه القضايا على ضمان أن الابتكار في القطاعين العام والخاص سيحقق فوائد محلية وعبر الحدود مع كونه آمناً للمستخدمين والنظام المالي الأوسع".

شدد المسؤولون على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد أن "تدعم ولا تضر" قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي. وتكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية في سبيل تحديث الأنظمة المالية وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.
 
(بلومبيرغ)
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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