هام جداً.. هكذا تتعرفون على الدولار المزور بدون استخدام أجهزة الكشف

في الآونة الأخيرة انتشرت حالات تزوير العملات بشكل عام، وكانت عملة الدولار الأميركي الأكثر تعرضًا للتزوير ، حيث يتم ضبط ملايين الدولارات المزورة حول العالم سنوياً.

ويعتبر الدولار الأميركي العملة الأولى عالمياً من حيث التداول منذ منتصف القرن الماضي، حيث يلعب دوراً مهماً في أسعار العملات الأخرى في البورصة العالمية، ويؤثر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأساسية في كافة أنحاء العالم.

ويجب معرفة تمييز الدولار الأصلي عن المزور مهما كان مصنع بطريقة متقنة، هو أمر ممكن وسهل وذلك لأن الدولار من العملات المطبوعة بدقة واحترافية عالية مع وجود العديد من العلامات الفارقة التي من الصعب جداً تقليدها.

هنا 13 طريقة بسيطة لتمييز الدولار المزور من الأصلي:

اختبار اللمس

من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها تمييز الدولار المزور من الأصلي هو اختبار اللمس، وذلك لأن مميزات الدولار الأصلي النعومة وهو مصنوع من الكتان والقطن، بينما الدولار المزور مصنوع من الورق المقوى الذي عادةً ما يُصنع من بعض مكونات الخشب.

التأثر بالمياه

من أهم ما يميز الدولار الأميركي الصلابة ، حيث لا يتأثر عند وضعه في الماء وتبقى ألوانه ثابتة لا تتأثر، وذلك لأن مادة الحبر التي يتم طباعة الدولار فيها مندمجة بالعملة، وهذا عكس الدولار المزور التي نجد سرعان ما يزول الحبر، ويتحول إلى ورقة عادية باهتة.

سمك الدولار الأميركي

يعمل البنك المركزي الأميركي على استخدام عدد من الآلات التي من شأنها أن تضغط أوراق العملات، وبطريقة يصعب على المزورون تقليدها، لذلك نجد أن الدولار الأصلي أقل سمكاً من الدولار المزور.

خدعة الحبر في الدولار الأميركي

تستخدم الولايات المتحدة نوعا مخصصا من الحبر على علامة الاحتياطي الأميركي الموجودة على العملة، أهم ما يميز هذا الحبر بأنه غير ثابت، حيث أنه يتحرك في حال تم حك الدولار بورقة بيضاء على عكس الدولار المزور حيث تبقى العملة ثابتة و لاتتحرك.

اختبار حدة ورقة العملة

تستطيع أن تميز الدولار الأصلي عن المزور في هذه الحالة، بأن الدولار الأصلي يمتاز بأن له نسيج حاد إلى درجة كبيرة، يكون ذلك واضحاً والألوان فيه تكون أكثر وضوحاً، بينما الدولار المزور تكون أطرافه أقل حدة، والألوان باهتة وغير واضحة.

اختبار الضوء في الدولار الأصلي

في الدولار الأصلي يكون هناك شريط بلاستيكي يقع في أقصى يسار الورقة، وهذا الشريط مدمج في تركيب الورقة وجزء لا يتجزأ منها، وفي حال تعرض الورقة إلى الضوء يضيء هذا الشريط بشكل لامع ومميز، على عكس الدولار المزور لا يحتوي على هذا الشريط من الأساس.

اختبار قلم اليود

يستخدم قلم اليود من أجل التسهيل بين الدولار الأصلي والمزور، حيث يحتوي القلم على مادة عند وضع نقطة منها على ورقة الدولار المراد الكشف عنها، تظهر ثلاثة ألوان هم الأصفر، البني أو الأزرق، ففي حال ظهر اللون الأصفر على الورقة فإن الورقة أصلية، أما حال تحولها إلى اللون الأزرق أو البني تكون الورقة مزورة.

اختبار العلامة المائية

في ورقة الدولار الأصلي تظهر العلامة المائية على ظهر العملة من جهة اليمين، ويمكن مشاهدتها بوضوح أكثر بحال تعرض ورقة العملة للضوء، أما في ورقة الدولار المزورة فتكون العلامة باهتة، وهذه العلامة موجودة على أوراق العملة الأميركية من جميع الفئات، ما عدا فئة الدولار الواحد، حيث أنها غير موجودة عليها لأسباب لا يعلمها أحد.

الأرقام المتسلسلة

في الدولار الأصلي تكون الأرقام المتسلسلة متطابقة ويتم صبغها بلون موحد مع لون ختم البنك المركزي الأميركي، على عكس الدولار المزور الذي تكون فيه الأرقام المتسلسلة غير مطابقة للختم.

اختبار شعار الدولار

في الدولار الأميركي الأصلي تكون الصورة المرسومة عليه واضحة جداً بكل تفاصيلها، كما أنها تظهر وكأنها غير متصلة بخلفية الورقة بشكل فعلي، الصورة في العملة المزورة تكون غير بارزة حيث تظهر وكأنها جزء من الورقة، كما أنها غير واضحة أيضاً.

التقنيات التي يطبع بها الدولار

تطبع العملات الحقيقية للولايات المتحدة باستخدام تقنيات طباعة “أوفست” العادية و من خلال هذه التقنية عملية دمج وتداخل الألوان في ورقة العملة حتى تصبح الألوان جزءاً من الورقة، وهذه التقنية تتطلب إحدى الآلات الحديثة، الباهظة الثمن التي يصعب على المزورون استخدامها بالإضافة للطباعة الرقمية التي لا يمكن نسخها، وبالكشف عن المناطق الضبابية وذات الطباعة الدقيقة، يمكن التمييز بسهولة، فالعملات الحقيقية تكون حدودها واضحة وبدون انقطاع.

الختم في الدولار

يعتمد معظم المتعاملين بالعملات على الأختام، حيث يجب أن تكون نقطة مسننة حادة ومحددة جيداً في العملات الحقيقية، في حين تظهر في العملات الوهمية غير واضحة ومسطحة، على عكس الحقيقية المليئة بالتفاصيل.