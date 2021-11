بينها السعودية والعراق ولبنان.. "بينانس" توقف السحب المصرفي في دول عدة

أعلنت منصة "بينانس"، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في العالم، التوقف عن دعم الإيداع والسحب المصرفي المباشر من المصارف بالدولار الأميركي (SWIFT) في عدد كبير من البلدان.وSWIFT هو الاسم المختصر لجمعية The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (أي جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) وهي نظام تواصل ورسائل يتم على شبكة من المؤسسات المالية على مستوى العالم.وعددت المنصة قائمة الدول التي ستمنع فيها هذه الخطوة وكان من أبرزها دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي:إيرانالعراقلبنانليبياالمغربالأراضي الفلسطينية - الضفة الغربية / غزةالسعوديةسوريا.كما ذكرت أكثر من 60 دولة أخرى في مختلف دول العالم، ومنها:أفغانستانالبرازيلإندونيسياكوريا الشماليةموريتانياموريشيوسالمكسيكميانمارباكستانروسياجنوب السودانالسودان (الشمال)وقالت المنصة إن هذا الإجراء يبدأ اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري.وهذا الإجراء يعني عدم قدرة المستثمرين في العملات الرقمية على المنصة من البيع أو الشراء عبر حساباتهم المصرفية، مع الإبقاء على تداول الأصول عبر خاصية عميل لعميل (P2P).وتأسست بورصة بينانس عام 2017، وقد تم تصنيفها باستمرار كأفضل بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم بينما كانت في قلب الأحداث التي تعرض لها سوق العملات الرقمية العام الماضي، بحسب تقرير موقع "فوربس الشرق الأوسط".وتشرح بينانس خاصية (P2P) على أنها وسيط في التداول من خلال توفير منصة للمشترين والبائعين لنشر عروضهم. وفي الوقت ذاته، كخدمة ضمان للأصول الرقمية على الإنترنت لحماية الأصول الرقمية وضمان تسليمها خلال تنفيذ التداول.