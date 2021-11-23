جانيت يلين: الفدرالي له دور رئيسي لضمان ألا يصبح التضخم "مزمنا"

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الاثنين إن مجلس الاحتياطي الفدرالي سيكون له دور مهم في الأجل الطويل لضمان ألا يصبح التضخم "مزمنا".و قالت يلين إن الأمر متروك للفدرالي الأميركي لتقرير حجم الدعم النقدي الضروري، بالنظر إلى البطالة ومدخرات الأسر وعوامل أخرى.واعترفت يلين بأن معظم الأميركيين قلقون إزاء ارتفاع الأسعار، يلكنها قالت إنها ما زالت تعتقد أن معظم الزيادة ترجع إلى اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالجائحة وعبًرت عن الثقة بأن القفزة في الأسعار ستنحسر.وقالت إن تغير المناخ يشكل عامل خطر مهما على المؤسسات المالية والاقتصاد الأميركي.