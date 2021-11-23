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إقتصاد
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً
Lebanon 24
23-11-2021
|
13:51
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 23600 و23700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباح اليوم، ما بين23300 و23400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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