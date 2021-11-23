ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 23600 و23700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباح اليوم، ما بين23300 و23400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.