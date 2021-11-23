إقتصاد

ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار...إليكم ما بلغه مساءً

Lebanon 24
23-11-2021 | 13:51
A-
A+
Doc-P-889495-637732977121989040.jpg
Doc-P-889495-637732977121989040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء، ما بين 23600 و23700 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباح اليوم، ما بين23300 و23400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
مواضيع ذات صلة
مفاجأة عن الدولار في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف السعر الذي سيصل إليه
lebanon 24
24/11/2021 00:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات تدرّ الدولار إلى لبنان.. هكذا ستنتعش أوضاع المواطنين
lebanon 24
24/11/2021 00:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى مياه الخدمة في لبنان أصبحت بالدولار... كم يبلغ سعر "النقلة"؟
lebanon 24
24/11/2021 00:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رقم هائل بالدولار.. هذا ما أنفقه اللبنانيون على السفر
lebanon 24
24/11/2021 00:46:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الدولار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2021-11-23
13:54 | 2021-11-23
12:00 | 2021-11-23
10:00 | 2021-11-23
09:45 | 2021-11-23
08:00 | 2021-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website