إقتصاد

ارتفاع جديد في المحروقات.. اليكم جدول الأسعار

Lebanon 24
24-11-2021 | 00:05
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سجلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً جديداً، بحيث ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2400 ليرة، وصفيحة المازوت 600 ليرة، في حين ارتفع سعر قارورة الغاز 1500 ليرة. 
وجاءت الأسعار بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة على الشكل التالي: 
بيزين 95 أوكتان:311400 
بنزين 98 أوكتان:321200 
مازوت: 321000 
غاز: 276500 
 
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