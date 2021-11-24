ارتفاع جديد في المحروقات.. اليكم جدول الأسعار

سجلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً جديداً، بحيث ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2400 ليرة، وصفيحة المازوت 600 ليرة، في حين ارتفع سعر قارورة الغاز 1500 ليرة.وجاءت الأسعار بحسب الجدول الصادر عن وزارة الطاقة على الشكل التالي:بيزين 95 أوكتان:311400بنزين 98 أوكتان:321200مازوت: 321000غاز: 276500