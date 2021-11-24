دولار السوق الموازية إلى مزيد من الارتفاع

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 24100 و24200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن كان قد سجّل سابقًا خلال اليوم ما بين 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.