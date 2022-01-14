إقتصاد

ماذا يخبئ المستقبل لسوق الطاقة العالمية؟

Lebanon 24
14-01-2022 | 11:09
A-
A+
Doc-P-907163-637777808351918550.jpg
Doc-P-907163-637777808351918550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتوقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن ينمو استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 30% في غضون 15-20 عاما القادمة.
 
وجاء التصريح خلال مشاركة نوفاك في منتدى "غيدار"، الذي انطلق هذا العام بعنوان "روسيا والعالم بعد الوباء".

وقال المسؤول الروسي إنه "من الضروري اتباع نهج متوازن وتحقيق انتقال تدريجي (خفض انبعاثات الكربون) حتى لا يتم خلق مشاكل للاقتصاد وللتنمية البشرية. الاقتصاد العالمي ينمو واستهلاك الطاقة آخذ في الازدياد وفي غضون 15 - 20 عاما سينمو استهلاك الطاقة بنسبة 30%".

ووفقا لنوفاك فإنه من الضروري النظر في الوقت الحالي في قضايا أمن الطاقة، وأشار إلى أن "الجميع متفقون على أن حصة الهيدروكربونات ستنخفض، لكنها ستظل بارزة في ميزان الطاقة العالمي".

وأضاف، أن حصة الهيدروكربونات في ميزان الطاقة العالمي ستنخفض بحلول 2040 - 2050 من 85% إلى 70%، مشيرا إلى أن حصة 30% المتبقة في ميزان الطاقة تعتبر كمية كبيرة جدا حتى بالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-01-14
14:00 | 2022-01-14
14:00 | 2022-01-14
12:00 | 2022-01-14
10:39 | 2022-01-14
09:45 | 2022-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website