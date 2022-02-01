"سوني" تستحوذ على "بنجي" مبتكرة لعبة "هالو"

كشفت شركة "بنجي"، المبتكرة الأصلية للعبة "هالو" ومطورة لعبة "ديستني"، أن شركة "سوني إنترأكتيف إنترتينمنت" سوف تستحوذ عليها مقابل 3.6 مليار دولار، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة صفقات الاندماج التي تجتاح قطاع ألعاب الفيديو.وقالت الشركة الأميركية في تغريدة لها إن "بنجي" ستنضم إلى عائلة بلايستيشن التابعة لسوني، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه المجموعة اليابانية العملاقة على تعزيز شبكتها من منتجي ألعاب رائجة مثل "سبايدرمان" في سباق مع منافسين لديهم الكثير من الأموال.وقال رئيس وحدة سوني كورب المسؤولة عن بلايستيشن، جيم رايان: "هذه (صفقة بنجي) خطوة مهمة في استراتيجيتنا لتوسيع مدى وصول بلايستيشن إلى جمهور أوسع بكثير".وستكون بنجي وحدة مستقلة في سوني إنترأكتيف إنترتينمنت يديرها مجلس إدارتها برئاسة الرئيس التنفيذي بيت بارسونز.وقدمت مايكروسوفت، التي تقل مبيعات منصتها إكس بوكس للألعاب كثيرا عن مبيعات بلايستيشن التابعة لسوني، 69 مليار دولار لشركة أكتيفيجن بليزارد المصنعة للعبة "كول أوف ديوتي" في وقت سابق من شهر يناير، وفقا لرويترز.وقال محلل الألعاب في أمبير أناليسيز، بيرس هاردينغ رولز "في حين أن هذه هي واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ التي قامت بها سوني على الإطلاق، فإن المبلغ الذي دفعته مايكروسوفت يظهر المنافسة الشديدة في هذا القطاع".