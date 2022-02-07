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إقتصاد
عملة مشفرة جديدة.. تستغل أزمة أغنى رجل في العالم
Lebanon 24
07-02-2022
|
05:00
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جرى إطلاق عملة مشفرة جديدة تدعى "ElonJet" الأسبوع الماضي كعملة هزلية لدعم مشروع تتبع طائرات المليارديرات أسسه شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، والذي حاول أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك إيقافه وفشل.
ورفض المراهق، جاك سويني، الذي يدير صفحة على تويتر تتبع طائرة ماسك الخاصة، سابقاً عرض الملياردير البالغ 5000 دولار لحذف الحساب. وفي الأسبوع الماضي، رد سويني بطلب 50 ألف دولار أو سيارة تسلا موديل 3، وقال له، ماسك "لا".
وللترويج بصورة سريعة لعملتهم المشفرة، قال الأشخاص الذين يقفون وراء عملة ElonJet، إنهم يريدون تحقيق حلم سويني بشراء سيارة تسلا، وفقاً لصفحتهم الخاصة على تويتر، إلا أنهم وضعوا شرطاً وهو ارتفاع القيمة السوقية لعملتهم المشفرة إلى 10 ملايين دولار.
ووفقاً لبيانات من موقع CoinMarketCap.com فقد بلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة إيلون جيت، حوالي 3 ملايين دولار حتى بعد ظهر يوم الأحد.
كما أدعى حساب ElonJet Coin على تويتر، عدم وجود علاقة بينه وبين سويني، كما أن إيلون ماسك قام بحظره.
من جانبه، قال سويني لـ Insider: "إنه أمر مضحك للغاية ما تحول إليه كل هذا"، مضيفاً "إذا كانوا يؤمنون بالميمز، فأنا أثق في متابعتهم"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وعملات الميم، هي عملات مشفرة هزلية، ويعد إيلون ماسك، أحد المعجبين بها، إذ أنه دعم عملة دوجكوين، والتي بدأت في الأصل كمزحة بين مهندسين للسخرية من بيتكوين.
وبالنسبة إلى الخطوة التالية بالنسبة للمراهق الذي يتعقب الطائرات، قال لموقع Insider إنه ليس لديه أي خطط لرفع طلبه بمبلغ 50 ألف دولار لإغلاق جهاز التعقب لطائرة إيلون ماسك الخاصة، كما كشف عن وجود العديد من الأشخاص القائمين على إدارة حسابه على تويتر لتعقب الطائرات الخاصة لـ 10 من المليارديرات، من بينهم جيف بيزوس وبيل غيتس.
وقال: "نأمل أن تكون جميع بيانات الطائرات متاحة بصيغة لامركزية. سيساعد ذلك على خفض انبعاثات الكربون والتكاليف بشكل كبير لأن هذه البيانات ستكون متاحة لعدد أكبر من الناس على مستوى العالم".
المصدر: العربية
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