29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
34
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد الحظر.. المغرب يعد قانونا لتنظيم تداول العملات المشفرة
Lebanon 24
08-07-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتجه المغرب إلى السماح بتداول العملات المشفرة التي ظل استعمالها محظورا ومخالفا للقوانين المحلية، حيث أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون بشأن تنظيم استعمال هذه العملات سيرى النور قريبا.
Advertisement
وأشار الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، إلى أن "لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك".
وأكد والي البنك المركزي أنه "سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال"، مشيرا إلى "أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن".
ويأتي قرار البنك المركزي المغربي ليضع حدا لتحذيرات متوالية من مؤسسات حكومية من هذه العملات، التي يصعب تحديد قيمتها وتتبع مسارها.
وسبق لمكتب الصرف المغربي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أصدر في شباط 2021، دورية تمنع التعامل بالعملات الرقمية لخطورتها، و"لأن ذلك يشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات".
ويقول الخبير القانوني المحامي بهيئة فاس نبيل علواني، إن "موضوع تداول العملات المشفرة عاد وبقوة إلى الساحة المحلية، لا سيما بعد قرار المنع الصادر عن مكتب الصرف وتوالي المتابعات القضائية للأشخاص الذين تبث تعاملهم بهذه العملات الافتراضية، غير أن السياق العالمي وأزمة كورونا فرضا على الساهرين على الشأن الاقتصادي بالمغرب ضرورة التعاطي مع هذا الموضوع، ووضع إطار قانوني ينظم ويحمي مصالح الفاعلين فيه".
وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أوضح علواني أن "النقاش الدائر أفرز توجهين، الأول يعارض بشدة تضييق مجال العمل واستثمار الأموال على المنصات الإلكترونية، أولا لأن الحرية كمبدأ عام في الرأسمالية تفرض ذلك، ثانيا لأنه وإذا كان قرار منع تداول هذه العملات استند إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الوسيلة الأولى لارتكاب هذه الجرائم هي العملات التقليدية، ومع ذلك لم يتم منعها".
أما التوجه الثاني وفقا للخبير، فيقر بـ"أهمية وراهنية تداول العملات المشفرة، لكنه بالمقابل يراعي حساسية الموضوع وخطورته على الاقتصاد الوطني، فعلى الذي يريد التعامل مع هذا الموضوع أن يستحضر أن له علاقة مباشرة مع قوانين أساسية، وعلى سبيل المثال قانون 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان، وقانون حماية المستهلك، والمدونة العامة للضرائب، ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقانون الالتزامات والعقود، والقانون الجنائي، وبالتالي ليس من السهل بتاتا التعامل مع الموضوع ويجب أن يأخذ كل الزمن الذي ينبغي لمناقشته".
ويدعو عدد من الخبراء المغاربة إلى تقنين دولي لاستعمال العملات الرقمية، مؤكدين على ضرورة وضع إطار تنظيمي، يمكّن، إلى جانب تقنين تداول العملات المشفرة، من وضع التشريعات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد أثارت انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، لا سيما وسط غياب أي حماية للمستهلك وتقلبات أسعار صرف هذه العملات مقابل عملة قانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، لا سيما غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقول علواني إنه "من الجانب التشريعي ينبغي القول بخصوص تداول العملات المشفرة، إن قانون الالتزامات والعقود وضع المبادئ العامة، ومن جهة أخرى فالمبدأ العام هو أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأن الأصل في الأشياء الإباحة، فضلا عن أن الفصل 339 من القانون الجنائي لا يتعلق بالعملات الافتراضية، أولا لأنه حينما وضع هذا الفصل لم يكن للعملات الافتراضية وجود، ثم إن سياق الفصول السابقة واللاحقة تؤكد بشكل قاطع أن المقصود هو العملات الحقيقية لا الافتراضية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من لبنان الى فرنسا... قصة طالب متفوق بمعدل 19.2 على 20 (صورة)
Lebanon 24
من لبنان الى فرنسا... قصة طالب متفوق بمعدل 19.2 على 20 (صورة)
09:57 | 2022-07-07
07/07/2022 09:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
03:30 | 2022-07-08
08/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدّث عن مناطق تحصل على كهرباء 22 ساعة يوميًا... وهذا ما قاله عن زيادة التعرفة
Lebanon 24
وزير الطاقة يتحدّث عن مناطق تحصل على كهرباء 22 ساعة يوميًا... وهذا ما قاله عن زيادة التعرفة
09:51 | 2022-07-07
07/07/2022 09:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في إهراءات مرفأ بيروت (فيديو)
Lebanon 24
حريق في إهراءات مرفأ بيروت (فيديو)
14:26 | 2022-07-07
07/07/2022 02:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ سعره عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغ سعره عصر اليوم؟
09:45 | 2022-07-07
07/07/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:41 | 2022-07-08
أصحاب أفران يبيعون ربطة الخبز بـ30 ألف ليرة... ماذا قال عنهم وزير الاقتصاد؟
06:37 | 2022-07-08
منتدى الأعمال الدولي ينطلق في جورجيا... تعزيز فرص الإستثمار رغم الأزمات
06:30 | 2022-07-08
استراتيجية "الريجي" للتنمية المستدامة: مبادرات وسياسات حديثة لمواجهة التحديات
05:09 | 2022-07-08
إرتفاع أعداد المسافرين عبر المطار... ماذا عن الحركة عشية عيد الأضحى المبارك؟
05:00 | 2022-07-08
قرار بتطوير "مقبرة الدبابات" شرقي قناة السويس
01:51 | 2022-07-08
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
فيديو
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
08/07/2022 15:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
08/07/2022 15:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
08/07/2022 15:24:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact