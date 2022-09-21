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إقتصاد
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
21-09-2022
|
14:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة على تسعيرته، وبلغ مساء اليوم، 37800 - 37900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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