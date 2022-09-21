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إقتصاد

سلعة روسية لا يمكن الاستغناء عنها

Lebanon 24
21-09-2022 | 23:13
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ذكرت صحيفة El Pais الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي قد يفقد المنتجات الروسية التي لا غنى عنها في الظروف الحالية، ولا سيما وقود الديزل، بسبب الحظر على النفط الروسي .

وأشارت صحيفة El Pais الإسبانية إلى أن سعر وقود الديزل لا يزال عند أعلى مستوى، رغم انخفاض طفيف في سعر البنزين في الاتحاد الأوروبي.
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وقال الصحفي إجناسيو فاريسا في تقرير له: "كل محطة وقود تكلف الكثير من المال، ومثل هذه القفزة في أسعار الوقود بعد جائحة كورونا مرتبط بارتفاع أسعار المواد الخام الرئيسية مثل النفط، ومع ذلك هناك عوامل أخرى تؤثر أيضا على تكلفة الديزل والبنزين".

وأضاف أن "أوروبا تعد مصدر صاف للبنزين، لكنها تحتاج لكميات ديزل أكثر مما تستطيع إنتاجه، ولا يزال أكثر من ثلث هذه السلعة يأتي من روسيا، والتخلي القسري عنه يساهم في ارتفاع الأسعار لعدة أشهر".

وهو ما أكده كبير الاقتصاديين في شركة Vortexa: "من بين جميع منتجات النفط الروسية، يعتبر الديزل هو الأصعب من حيث الاستبدال".

ويقول خبراء أنه بسبب الظروف الحالية فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر على تعويض نقص الديزل من روسيا، لا بالاعتماد على نفسه، ولا عن طريق زيادة الإمدادات من مصادر بديلة.

وأشاروا إلى أن معظم المصافي المحلية أغلقت بسبب تراجع الربحية، بينما زاد عدد المركبات الكهربائية، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب على الديزل.

وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن موارد الطاقة الروسية. وعلى خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وخاصة الغاز، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضا على قطاعات أخرى من الاقتصاد." نوفوستي"


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