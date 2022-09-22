على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ، ما بين 37800 و 37900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر ما بين 37700 و 37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.