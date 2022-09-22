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إقتصاد
على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
22-09-2022
|
02:50
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ، ما بين 37800 و 37900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر ما بين 37700 و 37800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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