Advertisement

إقتصاد

أزمة الغاز تتفاقم... اليكم ما فعله الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
23-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-993323-637995125537291442.jpg
Doc-P-993323-637995125537291442.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الفحم الروسي، أبرز موارد الطاقة الروسية، بعد أن تم فرض حظر أوروبي على هذه الإمدادات في وقت سابق من هذا العام 2022.

وأعلن الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على الفحم الروسي، ما يسمح بنقل الإمدادات إلى دول أخرى حول العالم. وأفادت المفوضية الأوروبية بأنه يجب السماح بنقل سلع والتي تشمل الفحم، من أجل مكافحة انعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم.
Advertisement

وعلقت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على القرار قائلة إنه على الرغم من أن وثيقة المفوضية الأوروبية ذات الصلة تشير فقط إلى الإذن بنقل الفحم، فعلى الأرجح أن الأوروبيين سوف يسهلون الوصول إلى المورد لشركاتهم.

وأضافت أن هذه الخطوة متوقعة نظرا لارتفاع أسعار جميع أنواع الوقود وإعادة تشغيل محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الفحم.

وشددت الصحيفة الروسية على أنه من الصعب للغاية استبدال الفحم الروسي تماما نظرا لقيمته الحرارية العالية وسهولة شحنه من روسيا.

وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، بعد إطلاق موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وأفرادا، كذلك طالت صادرات الفحم."إزفيستيا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:45 | 2022-09-23
08:47 | 2022-09-23
08:35 | 2022-09-23
08:00 | 2022-09-23
06:25 | 2022-09-23
05:23 | 2022-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website