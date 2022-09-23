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إقتصاد
أزمة الغاز تتفاقم... اليكم ما فعله الاتحاد الاوروبي
Lebanon 24
23-09-2022
|
05:00
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خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الفحم الروسي، أبرز موارد الطاقة الروسية، بعد أن تم فرض حظر أوروبي على هذه الإمدادات في وقت سابق من هذا العام 2022.
وأعلن الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على الفحم الروسي، ما يسمح بنقل الإمدادات إلى دول أخرى حول العالم. وأفادت المفوضية الأوروبية بأنه يجب السماح بنقل سلع والتي تشمل الفحم، من أجل مكافحة انعدام أمن الغذاء والطاقة حول العالم.
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وعلقت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على القرار قائلة إنه على الرغم من أن وثيقة المفوضية الأوروبية ذات الصلة تشير فقط إلى الإذن بنقل الفحم، فعلى الأرجح أن الأوروبيين سوف يسهلون الوصول إلى المورد لشركاتهم.
وأضافت أن هذه الخطوة متوقعة نظرا لارتفاع أسعار جميع أنواع الوقود وإعادة تشغيل محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الفحم.
وشددت الصحيفة الروسية على أنه من الصعب للغاية استبدال الفحم الروسي تماما نظرا لقيمته الحرارية العالية وسهولة شحنه من روسيا.
وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، بعد إطلاق موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، طالت قطاعات اقتصادية مختلفة وشركات وأفرادا، كذلك طالت صادرات الفحم."إزفيستيا"
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