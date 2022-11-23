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المرأة

نسرين طافش تسخر من أخبار طلاقها.. وتستعرض وشومها الجديدة (صور)

Lebanon 24
23-11-2022 | 02:00
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لم تستطع الفنانة السورية نسرين طافش التزام الصمت إزاء انتشار خبر طلاقها، بعدما كشف زوجها السابق طبيب الأسنان ومدرب الطاقة شريف الشرقاوي الأخبار حينما ردَّ على متابعة سألته عن مكان تواجد زوجته.


وسخرت نسرين طافش من عودة الأخبار من جديد، وإعادة تداولها من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها أعلنت طلاقها قبل ثلاث أشهر، ولم تكشف بعدها عن عودتها إلى طليقها، ملتزمة الصمت بشأن أسباب طلاقها.
 

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ونشرت طافش عبر خاصية "إنستغرام ستوري" صورة كتبت قالت فيها: "صباح الورد ياحلوين، بالنسبة لتكرار خبر طلاقي.. يعني كم المسجات الي وصلتني شي عم تطمنو علي وشي عم يسأل ليش رجعتو لبعض ومن بعدها رجعتوا اطلقتو!".

وتسائلت قائلة: "يعني لازم كل شهر أعلن عن طلاقي لتتأكدو اني ما رجعت.. أنا اعلنت انفصالي قبل 3 شهور بدون ذكر أي تفاصيل..ومن وقتها ما رجعنا لبعض لنرجع نطلق من جديد".
 

وأضافت طافش ساخرة: "هل لازم كل شهر يتكرر خبر الطلاق لتخلص السنة مثلًا، ولا في تمديد لـ2023".
 
نسرين طافش



وفي وقت لاحق، شاركت الفنانة متابعيها صورة لها على شاطئ البحر مديرة ظهرها، فيما تستعرض عن وشومها الجديدة التي جاءت على شكل ثلاث مثلثات متداخلة للأعلى، ورمز العنخ أو مفتاح الحياة، وأرفقتها بتعليق: "ترقبوا".
 

نسرين طافش

المصدر: البوابة
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