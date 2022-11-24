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المرأة
طليق الفنانة الشهيرة يُكذّبها ويؤكد: فازت القضية بشهادة زور
Lebanon 24
24-11-2022
|
08:00
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بدأت تتصاعد أزمة الفنانة هالة صدقي وطليقها سامح سامي، على الساحة مجدداً، بعد إعلان طلاقهما بشكل نهائي.
وكشف طليق الفنانة هالة صدقي، سامح سامي تفاصيل جديدة في أزمة طلاقهما موضحاً أنه هو من أقام قضية الطلاق مؤكداً أنه هو من فاز في القضايا وليس هي.
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وقال سامح سامي في تصريحات صحافية له: "أنا من أقمت قضية أطالب فيها بالطلاق، وأسير في الإجراءات منذ عام، وحديث المحامي الخاص بـ هالة صدقي فنكوش".
وانتقد طليق هالة صدقي قيامها برفع قضية نفقة برقم خيالي قائلاً: "تفاجأت بإقامتها قضية نفقة، واستعانت بشهود زور، وأخذت مليون وربع مليون جنيه مصري نفقة، في رقم لم يحدث أن حصلت عليه أي سيدة مصرية".
من جانبها، هاجمت هالة صدقي حديث طليقها سامح سامي مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضده لكونه يستغل الأزمة لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت: "كفى تفاهات إعلامية، والدخول في الحياة الشخصية ولأنكم فقراء إعلاميًا وليس لديكم شيء مفيد تقدموه، تهدرون أوقات المشاهدين في ده اتجوز، وده طلق، حقيقي مواضيع سخيفة وتافهة، والناس مالها".
المصدر: نواعم
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