طليق الفنانة الشهيرة يُكذّبها ويؤكد: فازت القضية بشهادة زور

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بدأت تتصاعد أزمة الفنانة هالة صدقي وطليقها سامح سامي، على الساحة مجدداً، بعد إعلان طلاقهما بشكل نهائي.وكشف طليق الفنانة هالة صدقي، سامح سامي تفاصيل جديدة في أزمة طلاقهما موضحاً أنه هو من أقام قضية الطلاق مؤكداً أنه هو من فاز في القضايا وليس هي.وقال سامح سامي في تصريحات صحافية له: "أنا من أقمت قضية أطالب فيها بالطلاق، وأسير في الإجراءات منذ عام، وحديث المحامي الخاص بـ هالة صدقي فنكوش".وانتقد طليق هالة صدقي قيامها برفع قضية نفقة برقم خيالي قائلاً: "تفاجأت بإقامتها قضية نفقة، واستعانت بشهود زور، وأخذت مليون وربع مليون جنيه مصري نفقة، في رقم لم يحدث أن حصلت عليه أي سيدة مصرية".