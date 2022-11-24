أشياء يومية تجعلكِ تتقدمين في العمر بشكل أسرع... تجنّبيها!

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"الشيخوخة" عملية حتمية، ولا يمكن الهروب منها إلى الأبد، لكن هناك أشياء تسرع ظهورها، ولن يكون جسمكِ قادراً على امتصاص العناصر الغذائية بالطريقة التي اعتادها مع تقدمكِ في العمر، أو حماية نفسه من الآثار الضارة للتلوث، وأشياء أخرى. ومن أجل إبطاء ظهور علامات الشيخوخة؛ ووفقا لـ"زهرة الخليج" عليك عدم ارتكاب الأخطاء التالية:- عدم استخدام واقي الشمسبغض النظر عن الطقس أو البيئة المحيطة، تعتبر الحماية من أشعة الشمس أداة مهمة في مكافحة علامات الشيخوخة، ورغم ذلك معظم النساء لا يدركن أهمية عامل الحماية من الشمس، إنه إجراء صحي على مدار العام، يحمي بشرتكِ من التلف والشيخوخة.- اتباع الروتين الخطأ للعناية بالبشرةتميل الكثيرات إلى اتباع أي روتين للعناية بالبشرة بلا استشارة الطبيب، لكن الاعتقاد بعدم وجود روتين للعناية بالبشرة، وفقاً لنوعها، يمكن أن يجعلكِ تتقدمين في العمر بشكل أسرع.- عدم استخدام مستحضرات مضادة للشيخوخةغني عن القول أن الجلد يحتاج إلى التغيير مع تقدمكِ في العمر، لذلك يجب البدء في استخدام منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة في منتصف العشرينيات من العمر لرؤية نتائج طويلة الأمد.- استخدام منتجات تهيج بشرتكِهل تعلمين أن استخدام المنتجات القاسية على بشرتكِ يمكن أن يؤدي إلى استجابة التهابية قد تلحق الضرر بالجلد؟ وذلك بالتأكيد سيؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، لذا تأكدي من التخلص من المنتجات التي تهيج بشرتك ولو قليلاً.- أسلوب حياة خاملعدم الحفاظ على نمط حياة جيد، هو أحد أكبر العوامل التي تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة بشكل أسرع. لذلك إن عدم اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يجعلكِ تتقدمين في العمر بشكل أسرع، ويجب أن تفكري في ذلك، لتجنب علامات الشيخوخة.- تجنب زيارة طبيب الأمراض الجلديةنحاول جميعاً إصلاح مشاكل بشرتنا من خلال تجربة الأقنعة المنزلية، أو الاعتماد على منتجات العناية، لكن يجب عليكِ فهم أن صحة الجلد لا تقل أهمية عن الأعضاء الأخرى، فأنتِ بحاجة إلى طبيب أمراض جلدية، لمعرفة ما تحتاجه بشرتكِ وشعركِ.