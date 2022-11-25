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المرأة

بعد ظهورها بيد مصابة... اليسا ترتدي قفازاُ في حفلها (صور)

Lebanon 24
25-11-2022 | 08:00
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اثارت الفنانة اليسا جدلاً من جديد بسبب يدها، وذلك بعد ايام على ظهورها بيد مصابة في حفلها الذي احيته في مصر.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت اليسا ليل امس وهي ترتدي قفازا بيدها وذلك اثناء احيائها حفلا خاصا في دبي، بينما تألقت بفستان اسود من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.
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