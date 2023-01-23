نانسي عجرم تطمئن الجميع على إليسا... ماذا قالت عن صحتها؟

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طمأنت النجمة نانسي عجرم الجماهير على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة إليسا، بعد خضوعها لجراحة في يديها، وقالت نانسي إنها تواصلت هاتفياً مع إليسا عقب الخروج من غرفة العمليات، واطمأنت على استقرار وضعها الصحي.أضافت نانسي عجرم، في تصريحات على السجادة الحمراء لحفل صناع الترفيه 2023، الذي أقيم مساء السبت على مسرح بكر الشدي في الرياض: "تواصلت مع إليسا، وأكدت لي أنها بحالة صحية جيدة، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، نحن مفتقدينها".وأعلنت إليسا، مؤخراً، سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية في رحلة وصفتها بـ"السريعة"، للخضوع لجراحة قالت إنها "سهلة وصغيرة" في اليد، وطمأنت جمهورها مقدماً، مؤكدة أن الأمر برمته لا يستدعي القلق.