تحذير لربّات المنازل: هذه الأطعمة تتحوّل إلى سموم بعد التجميد!

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لا يزال الجدال مستمرًا بشأن تجميد الفواكه والثمار والخضار، فهذه المنتجات تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد المغذية الأساسية ولكي تحتفظ بأعلى نسبة ممكنة من الفيتامينات مثلا يجب أن تتعرض لتجميد مفاجئ (تجميد بالصدمة) في معدات خاصة.أما المواد التي تتحوّل إلى سموم بعد التجميد فهي:- البيض: يشير الخبير سيرغي لاباتين، إلى أنّ بياض البيض يتمدد عند انجماده ويسبب تشققات في القشرة، التي يمكن أن تدخل منها الميكروبات والبكتيريا. لذلك إذا كان لا بد من تجميد البيض فيجب خلط الصفار والبياض وضعه في علبة خاصة مغلقة تماما. كما يمكن تجميدهما منفصلين.- الجبن الطري (الجبن غير الصلب)، عند تجميد هذا النوع من الأجبان تتغير خصائصه ومذاقه وجودته وتحت تأثير درجات الحرارة المنخفضة يتشقق ويصبح مرتعًا لتكاثر البكتيريا.- لا يُنصح أبدًا بإعادة تجميد المواد مرة ثانية: اللحوم بأنواعها، الأسماك بأنواعها، لأنه في هذه الحالة تتكاثر فيها البكتيريا المرضية، كما أن البروتين الموجود في اللحوم يفقد فائدته في حال إعادة التجميد.- ينصح بالحفاظ على المنتجات المجمدة فترات مختلفة: الفواكه 9-12 شهرًا؛ أطباق مطبوخة 1-3 أشهر؛ الخضار 3-12 شهرا؛ المعجنات 1-3 أشهر.