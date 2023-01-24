النجمة العالمية تعرض منزلها للبيع بمبلغ خيالي.. والسبب؟

عرضت النجمة العالمية بريتني سبيرز، منزلها في مدينة كالاباساس، والذي عاشت فيه لفترة وجيزة، للبيع بسعر 12 مليون دولار أميركي.

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وكشف تقرير لموقع TMZ، أن المغنية الأميركية عرضت منزلها للبيع الأسبوع الماضي بسبب انزعاجها من المكان، وطلبت مبلغ 12 مليون دولار، بعد أن اشترته العام الماضي بسعر 11.8 مليون دولار.وسكنت بريتني وزوجها وسام أصغري في المنزل لفترة قصيرة، وسرعان ما تركته لأن المنزل كان مكشوفاً للغاية بالنسبة إليها، وهو ما يتيح لمصوّري الفضائح التقاط صور لها في أي وقت. (لها)