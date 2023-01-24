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قد لا تفكرين كثيراً في جلدة رأسكِ، لكن فروة الرأس المهملة يمكن أن تظهر علامات، مثل: القشرة وحب الشباب والاحمرار والحكة، وهذه المشاكل لا تؤثر فقط على فروة رأسكِ، بل تؤثر على الشعر، وصحته أيضاً.يبدأ الشعر الصحي بفروة رأس صحية، لأنه يمنح شعركِ أفضل أساس ممكن ينمو منه، لذلك يوصى بمعالجة مشاكل فروة الرأس والشعر بالتخلص من سموم فروة الرأس، لذلك ابدئي العناية بفروة الرأس باستخدام هذه العلاجات السبعة.طرق وعلاجات للتخلص من سموم فروة الرأس:1. التقشير:الخطوة الأولى لإزالة السموم من فروة رأسكِ، هي التخلص من بقايا المنتج وخلايا الجلد الميتة والزيوت الزائدة العالقة على الجلد، كما يمكنكِ تقشير وجهك أو جسمك باستخدام مقشر، ويمكنك أيضاً استخدام مقشر لتلميع التراكم على رأسكِ.ويمكنكِ استخدام الأدوات المخصصة لفرك فروة الرأس، التي تساعد في التنظيف أثناء غسل الشعر، أو استخدام المنتجات الكيميائية التي تحتوي على حمض الساليسيليك، التي تساعد في تنظيف فروة الرأس، والتخلص من تراكم المنتجات عليها.2. الشامبو المنقي:الشامبو ضروري للحفاظ على شعر صحي، ويلعب أيضاً دوراً مهماً في الحفاظ على نظافة الجلد على رأسكِ، وعندما لا يقطعه الشامبو العادي، يمكن أن يساعد الشامبو المنقي في التخلص من سموم فروة الرأس المثقلة.3. تقليل المنتجات الثقيلة:تماماً مثل التخلص من السموم الغذائية في الجسم، تقليل تناول الأطعمة الثقيلة؛ يمكن أن يزيل السموم من فروة رأسكِ بنفس الطريقة، لذا عليكِ تقليل استخدام المنتجات الثقيلة التي تحتوي على الزيوت والسيليكون، لتجنب زيادة مشاكل الجلد والشعر، والاعتماد على الشامبو المنقي، والمنتجات الخفيفة المعالجة. (زهرة الخليج)