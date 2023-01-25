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المرأة

خطوات تساعدك على التعافي من علاقة سامة

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:00
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أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي أبداً، اكتشاف أن العلاقة سامة يتطلب منكِ خطوات جدية للتعافي والنجاة منها. اليك خطوات تساعدك على التعافي من علاقة سامة.

الخطوة الأولى: التحقق من طبيعة العلاقة والاعتراف بالمشكلة
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قبل البدء في خطوات الخروج من العلاقة، يجب أن تتأكدي أولاً أنها علاقة سامة. تحققي من مشاعرك ومدى شعورك بالراحة والسعادة في هذه العلاقة، كيفية معاملة الشريك لكِ، ودرجة التزامه بالعلاقة وأداؤه لمسؤولياته تجاهك.
إذا تأكدتِ من وجود مشاكل حقيقية وليس لها حل، هنا عليكِ الاعتراف بأنكِ في علاقة سامة، وأن عليكِ النجاة منها. الاعتراف هو الخطوة الأولى للتعافي.

الخطوة الثانية: إلجئي لمتخصص
هناك أشخاص محترفون ومتخصصون في التعامل مع مشاكل العلاقات، مثل الطبيب النفسي أو مستشار العلاقات الأسرية أو المرشد النفسي.
المتخصص سوف يساعدك على ترتيب أفكارك، والخروج من العلاقة بأقل خسائر ممكنة، علاوة على متابعته لكِ بعد الخروج من العلاقة حتى يتأكد أنكِ استعدتِ حياتك الطبيعية بشكل كامل.

الخطوة الثالثة: استعيني بدائرة الدعم المقربة منكِ
لكل منا دائرة مقربة تقدم له الدعم، مثل أفراد العائلة المقربين، أو الأصدقاء المقربين، أو أشخاص ذوي ثقة. إلجئي لدائرة الدعم المقربة منكِ، حتى لو كان شريكك السابق قد نجح في إبعادك عنهم، فلا تترددي في التقرب منهم مرة أخرى وطلب الدعم. (نواعم)    

المصدر: نواعم
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