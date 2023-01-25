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المرأة
ما تأثير الريتينول على بشرتك؟
Lebanon 24
25-01-2023
|
23:00
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العناية بالبشرة عالم واسع ومعقد، ويحتوي على الكثير من المنتجات، في حين أن القليل منها فقط يغير حالة بشرتكِ تماماً مثل الريتينول، وهو مشتق من فيتامين (أ)، ويتميز بتأثيرات كبيرة مضادة للالتهابات، وغالباً يستخدم في أشكال موضعية، مثل: الكريمات والأمصال والمستحضرات لعلاج حب الشباب وفرط التصبغ وخطوط الشيخوخة.
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ويزيد الريتينول دوران خلايا الجلد، ويقشر الجلد، ويحفز تكوين الكولاجين، ويبقي المسام صافية. ونتيجة لذلك، يتم تقليل آثار حب الشباب، وتتضاءل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتظهر البشرة أكثر إشراقاً ونعومة.
على الرغم من آثاره الجانبية التقشيرية، فإن الريتينول لا يجعل بشرتك بأكملها أرق، بل يفعل العكس. فالرتينويدات الموضعية، سواء كانت من دون وصفة طبية أو بوصفة طبية، ترقق طبقة الجلد الخارجية، وهذا هو السبب في أنها تزيد حساسية الجلد للأشعة فوق البنفسجية، لكنها تقوي طبقات الجلد العميقة، ما يقلل الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق زيادة تخليق الكولاجين.
ووفقاً لمجلة "زهرة الخليج"، لا يوجد خطر في استخدام الريتينول إذا كنت تستخدمينه بكمية مناسبة، نظراً لأنه هو الكولاجين، ويعزز الإيلاستين، ويمكن أن يساعد في الواقع في سماكة الجلد بمرور الوقت، إذا تم استخدامه بشكل مناسب.
إذا كان الريتينول يهيج حاجز بشرتكِ، فهذه علامة على الإفراط في استخدامه، أو استخدام جرعة قوية جداً لبشرتكِ، وتختلف منتجات الريتينول في القوة، حيث تتوفر تركيزات أعلى، لكن يجب شراؤها بعد استشارة طبيب الأمراض الجلدية.
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