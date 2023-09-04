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المرأة

هذه أفضل أنواع العصائر للحامل

Lebanon 24
04-09-2023 | 16:50
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يمكن أن تساهم كمية معتدلة من النوع المناسب من العصير في إضافة فيتامينات ومعادن إضافية إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل. لكن، إذا لم يكن العصير مصنوعاً في المنزل، ينبغي على الحامل شرب العصير المبستر، نتيجة ضعف الجهاز المناعي خلال هذه الفترة.
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كذلك يجب اختيار العصائر المصنوعة من 100% من الفاكهة، مع الحذر من كوكتيلات العصائر لاحتوائها على كثير من السكريات المضافة، التي تساهم في زيادة الوزن غير الضرورية.

 
كما يُنصح بقراءة البيانات الغذائية للعصير، وتفضيل الأنواع التي تحتوي على كالسيوم مضاف وأعلى نسبة من الألياف.
من ناحية أخرى، توفر العصائر الطبيعية المنزلية كمية أكبر من الألياف، مع ضرورة التأكد من غسل الفاكهة والخضروات المستخدمة جيداً، لضعف مناعة الحامل.
وبشكل عام، يعتبر عصير البرتقال من بين أفضل العصائر، يليه الجريب فروت الذي يوفر نفس الكمية من فيتامين "سي" والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والفولات، مع سكريات أقل.

 
ويوفر عصير الخوخ الحديد. وتشمل القائمة ايضاً: الجزر، والشمام، والكمثرى، التفاح.
بينما ينبغي تجنّب عصير الأناناس أو أي إضافات من فاكهة البابايا لاحتواء كل منهما على إنزيمات تنشط الانقباضات.
وإذا كنتِ مصابة بسكري الحمل أو يوجد مخاطر للإصابة، فمن الهام بشكل خاص شرب العصائر باعتدال، فكل كوب من العصير يحتوي على أكثر من 100 سعرة حرارية.
المصدر: 24.ae
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