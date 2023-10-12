الزيوت الهندية للشعر .. تعرفي عليها و على طرق استخدامها

يتضمن روتين الهنديات للعناية بالشعر تدليكاً منتظماً بالزيوت الهندية للشعر، واستخدام الشامبو الطبيعي خالياً من المواد الكيميائية إلى جانب اعتماد على الأقنعة الطبيعية المصنوعة من الزبادي والأفوكادو والعسل.

اليك أفضل خلطات الزيوت الهندية للشعر وفوائدها وأضرارها.

تعمل خلطة الزيوت السبعة على تنعيم الشعر وتكثيفه وتطويله خلال فترة قصيرة، وتتكون من 7 زيوت مفيدة للشعر؛ وهي:

1- زيت الخروع.

2- زيت البصل.

3- زيت الثوم.

4- زيت القرنفل.

5- زيت اللوز المر.

6- زيت الزيتون.

7- زيت الجرجير.

يتم خلط هذه الزيوت معاً بكمية ب7 ملاعق من كل واحد، واتركي الخليط يتجانس لمدة 5 دقائق، ثم ضعيه على الشعر النظيف لمدة ربع ساعة قبل غسله بالشامبو المناسب.

طريقة استخدام الزيوت الهندية للشعر

1- يوصى باستخدام زيت السمسم في المواسم الباردة، أما زيت جوز الهند يتم استخدامه في المواسم الأكثر حرارة نظراً لتأثيرات الاحترار والتبريد الخاصة بكل منهما.

2- يُنصح باستخدام خلطات هندية على الشعر النظيف والمجفف، وذلك بوضع الزيوت على فروة الرأس مع التدليك بأطراف الأصابع بحركات دائرية.

3- يوضع باقي الزيت على راحة اليد لتزييت باقي الشعر خاصةً أطرافه.

4- تُترك الزيوت على الشعر لمدة من ربع ساعة إلى ساعتين قبل غسله بالماء الدافئ والشامبو المناسب.

أضرار الزيوت الهندية للشعر