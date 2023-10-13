أفضل مرطب قبل المكياج... مظهر أفضل بـ10 مرات

مرطب الوجه الذي تستخدمينه تحت مكياجك هو الذي يمنحك نتيجة نهائية لا تشوبها شائبة، خصوصاً إذا أحسنتِ الاختيار، بحيث تكون تركيبته سلسة؛ تمتزج بسهولة مع كريم الأساس، وفي الوقت نفسه تتلاءم مع نوع بشرتك، وهكذا تكون النتيجة مُرضية جداً لكِ، وتحصلين على تغطية للبشرة خالية من الشوائب، وأيضاً تظهر بشرتك بمظهر ندي وأكثر حيوية. انطلاقاً من ذلك، نرصد لكِ أفضل مرطب قبل المكياج لمظهر أفضل بـ10 مرات.

إذا كنتِ تمتلكين بشرة دهنية أو بشرة معرضة لحب الشباب، فإن هذا المرطب من سكينسوتيكالز هو خيار مثالي لكِ، فهو يعد قاعدة رائعة لمكياجك، إذ يحد من إنتاج الزيوت الزائدة ويمنح البشرة مظهراً ندياً وأكثر نعومة، فتركيبته الخفيفة تمد البشرة بجرعة كافية من الترطيب لوقت طويل.

كريم الترطيب The Water Cream من تاتشا TATCHA

يتميز مرطب الوجه هذا من تاتشا بتركيبته الغنية بالمكونات المرطبة وقوامه الذي يشبه الجل، والذي يتغلغل في البشرة بسرعة مهما كان نوعها، فيمدها بالترطيب الكافي، من دون أن يثقلها أو يُسهم في زيادة إفراز الزيوت والدهون، ما يمنح المرأة بشرة ندية وذات ملمس حريري صحي، كما أنه يعد قاعدة مثالية للبشرة قبل تطبيق المكياج.

كريم الترطيب The Rich Cream من أغوسطينوس بدر Augustinus Bader

يوفر لك مرطب الوجه هذا نتائج فعالة جداً وسريعة، كونه يتضمن أكثر من 40 مكوناً طبيعياً قوياً؛ مثل الببتيدات وحمض الهيالورونيك وبروتينات الأرز وزبدة الشيا، وهي مكونات تمتلك قدرة عالية على ترطيب البشرة ودعم معدل الدوران الخلوي بشكل مكثف، مما يجعل البشرة فائقة النعومة، ناهيك عن أنه خيار رائع يُنصح به للخبراء تحت المكياج.

كريم الترطيب Hyper Real SkinCanvas Balm Moisturizing Cream من ماك Mac

إن هذا المرطب متعدد المهام، فهو في الوقت نفسه يعمل على تهدئة البشرة وترطيبها وحمايتها، بالإضافة إلى أنه يمتزج بشكل رائع مع كريم الأساس خاصتك. وبالتالي لا تترددي في تجربته لأنه أحد أفضل الكريمات المركبة التي بالإمكان استخدامها قبل وضع المكياج، إذ إن البشرة تمتصه بسرعة؛ ليمنحها ترطيباً طويل الأمد.