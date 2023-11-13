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المرأة
فن التدليك: فوائد تدليك الرأس قبل النوم على الصحة وجمال الشعر
Lebanon 24
13-11-2023
|
23:00
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كثيرة هي الوسائل التي تعتمدها النساء؛ للحفاظ على جمالهن ومظهرهن وأناقتهن. ويومياً، نسمع عن طرق جديدة يتبعنها في هذا المجال، ولعل من بينها تدليك الرأس قبل النوم!
يقول خبراء الصحة والجمال إن لتدليك الرأس العديد من الفوائد الصحية المذهلة، ليس للشعر فحسب، بل حتى لأجزاء الجسم وأعضائه المختلفة أيضاً، منها: تخفيف الضغوط النفسية، والتوتر، وزيادة هرمونات الطاقة.
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ولزيوت الشعر فوائد عدة، فزيت النعناع يحسن الدورة الدموية، وزيت شجرة الشاي يخفف الحكة والجفاف وينظف فروة الرأس. أما زيت البابونج، فيحدّ من التهابات فروة الرأس والحكة معاً، في حين يساعد زيت الليمون على التخلص من القشرة، ويحفز زيت اللوز الممزوج مع زيت الخروع نمو الشعر.
ومن المهم، أيضاً، عدم غسل الشعر مباشرة بعد انتهاء عملية التدليك والاسترخاء، حيث يساعد ترك زيت الشعر على الرأس في تغذية المسامات الجلدية.
ويمكن اتباع طرق عدة لتدليك فروة الرأس، من أشهرها: تحريك الأصابع بصورة دائرية على فروة الرأس، ثم إمساك خصلات الشعر السميكة، وشد الشعر منها إلى الخارج، مع تكرار هذه العملية على جميع جوانب الرأس.
وتعزز عملية تدليك الرأس بانتظام الدورة الدموية، وتخفف نوبات الشقيقة. كما يساعد تدليك الرأس، سواءً بالأيدي أو بالأجهزة الطبية الحديثة المتطورة، على الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، ومنع أي أعراض أو مضاعفات قد تُصيب الشخص نتيجة ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى شفاء الألم المزعج والشديد، الناتج عن هذه الشقيقة، عند تدليك أماكن معينة في منطقة الرأس، وحتى الرقبة، وأعلى الظهر.
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