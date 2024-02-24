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المرأة

زوجة الممثل الشهير تكشف عن سبب غضبها من جمهور زوجها.. ما قصة "الشبشب"؟

Lebanon 24
24-02-2024 | 10:20
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قالت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، إنها لم تكن تعاني من الغيرة من معجبات زوجها منذ بداية مشواره الفني، لكن حريتها أصبحت مقيدة حيث انها أصبحت محط الأنظار.
 
وفي حوارها تلفزيوني، قالت لميس: "أنا مبعرفش أكتب عن يحيى الفخراني، وأنا بدأت معاه من أول مسيرته الفنية وأول ما حد عرف يحيى في الشارع كنت مبسوطة أوي".
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وأضافت: "بعد كده الموضوع زاد وحصلي مشكلة، أنا بحب أمشي في الشارع لابسة جلابية وشبشب وشعري منكوش، وفوجئت إن الناس بتبص ليا.. وفي ناس اتصدمت فبدأت اتضايق، ولكن مكنش في غيرة من المعجبات لأني واثقة في نفسي وفيه".
المصدر: لها
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