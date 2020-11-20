إليكم سعر فستان سميرة سعيد في الحلقة النهائية من The Voice Senior

تألقت الفنانة المغربية سميرة سعيد بفستان أسود في الحلقة النهائية من برنامج المواهب The Voice Senior والتي انتهت بتتويج الفنان عبدو ياغي باللقب بعد منافسة جميلة مع المواهب الباقية.

فستان سميرة من تصميم دار Maria Lucia Hohan ويصل سعره إلى 889 جنيها استرلينياً اي حوالى 1175 دولارا أميركياً.