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المرأة
النظام الغذائي النباتي أثناء الحمل يهدد طفلك بنقص هذا الفيتامين
Lebanon 24
21-11-2020
|
06:00
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قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن اتباع نظام غذائي نباتي أثناء الحمل والرضاعة، يؤدي إلى ارتفاع خطر إصابة الطفل بنقص فيتامين B12 المهم لنموه وتطور مخه.
ولتجنب هذا الخطر توصي الجمعية المرأة النباتية أثناء، أو الحمل والرضاعة باستشارة الطبيب بانتظام لبحث إمكانية اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين B12، علماً أنه يوجد في منتجات اللحوم، والألبان فقط تقريباً.
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