ظهور بسمة بوسيل الأول بعد أزمة انفصالها عن تامر حسني

بعدما أثارت الجدل وقتاً طوياً الأيام الماضية عقب إعلانها الانفصال عن زوجها الفنان تامر حسني ثم اعتذارها عن ذلك، شاركت المغربية بسمة بوسيل متابعيها صوراً جديدة لها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام" ظهرت فيها بصحبة عدد من صديقاتها، في أحدث ظهور لها بعد أن تصدر خبر انفصالها عن النجم تامر حسني تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.





يذكر أن بسمة بوسيل كانت قد اعتذرت لزوجها الفنان تامر حسني بتوجيه رسالة رومانسية له بعد حل الخلافات بينهما وعودتهما من جديد، قائلة: "متهورة بس بحبك.. آسفة"، وذلك رداً على رسالة تامر حسني الرومانسية إليها، والتي أكد من خلالها على حبه لها ووصفها بالمتهورة.



وقد قوبل الثنائي بهجوم حاد من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الرسائل بينهما في أزمة الانفصال حيث اعتبر عدد كبير من الجمهور أنهما اختلقا هذه الحكاية حتى يظل تامر في موقع التريند فترة كبيرة بعد طرحه عدة أغنيات الفترة الماضية، حققت جميعها عدداً كبيراً من المشاهدات التي وصلت إلى الملايين. يذكر أن بسمة بوسيل كانت قد اعتذرت لزوجها الفنان تامر حسني بتوجيه رسالة رومانسية له بعد حل الخلافات بينهما وعودتهما من جديد، قائلة: "متهورة بس بحبك.. آسفة"، وذلك رداً على رسالة تامر حسني الرومانسية إليها، والتي أكد من خلالها على حبه لها ووصفها بالمتهورة.وقد قوبل الثنائي بهجوم حاد من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الرسائل بينهما في أزمة الانفصال حيث اعتبر عدد كبير من الجمهور أنهما اختلقا هذه الحكاية حتى يظل تامر في موقع التريند فترة كبيرة بعد طرحه عدة أغنيات الفترة الماضية، حققت جميعها عدداً كبيراً من المشاهدات التي وصلت إلى الملايين.