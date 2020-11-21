19
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
ظهور بسمة بوسيل الأول بعد أزمة انفصالها عن تامر حسني
Lebanon 24
21-11-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أثارت الجدل وقتاً طوياً الأيام الماضية عقب إعلانها الانفصال عن زوجها الفنان تامر حسني ثم اعتذارها عن ذلك، شاركت المغربية بسمة بوسيل متابعيها صوراً جديدة لها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام" ظهرت فيها بصحبة عدد من صديقاتها، في أحدث ظهور لها بعد أن تصدر خبر انفصالها عن النجم تامر حسني تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
يذكر أن بسمة بوسيل كانت قد اعتذرت لزوجها الفنان تامر حسني بتوجيه رسالة رومانسية له بعد حل الخلافات بينهما وعودتهما من جديد، قائلة: "متهورة بس بحبك.. آسفة"، وذلك رداً على رسالة تامر حسني الرومانسية إليها، والتي أكد من خلالها على حبه لها ووصفها بالمتهورة.
وقد قوبل الثنائي بهجوم حاد من بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الرسائل بينهما في أزمة الانفصال حيث اعتبر عدد كبير من الجمهور أنهما اختلقا هذه الحكاية حتى يظل تامر في موقع التريند فترة كبيرة بعد طرحه عدة أغنيات الفترة الماضية، حققت جميعها عدداً كبيراً من المشاهدات التي وصلت إلى الملايين.
تابع
الأكثر قراءة
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. الدولار سيشهد قفزة كبيرة وسعره يرتفع!
23:00 | 2020-11-20
20/11/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الانهيار" الكبير قريب.. أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار!
Lebanon 24
"الانهيار" الكبير قريب.. أرقام خيالية قد يبلغها سعر الدولار!
07:30 | 2020-11-21
21/11/2020 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
Lebanon 24
الدولار إلى 30 ألف؟
07:00 | 2020-11-21
21/11/2020 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... كم بلغ عددهم؟ وماذا عن عدد القتلى بحادث السير؟
Lebanon 24
فرار سجناء من قصر عدل بعبدا... كم بلغ عددهم؟ وماذا عن عدد القتلى بحادث السير؟
09:41 | 2020-11-21
21/11/2020 09:41:39
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتراجع مجددا!
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتراجع مجددا!
10:55 | 2020-11-21
21/11/2020 10:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
18:00 | 2020-11-21
ابن هازال كايا في يوم ميلاده.. هل يشبه والدته أم والده؟ (صور)
12:00 | 2020-11-21
توقع الأطباء وفاتها بعد 3 دقائق... فعاشت 60 عاماً!
09:00 | 2020-11-21
زوجة معتصم النهار في طفولتها نسخة عن ابنتها (فيديو)
06:00 | 2020-11-21
النظام الغذائي النباتي أثناء الحمل يهدد طفلك بنقص هذا الفيتامين
22:00 | 2020-11-20
سيرين عبد النور تعايد "أحلى رجلين" في حياتها (صورة)
18:00 | 2020-11-20
ابنة عمرو دياب تثير الفضول بظهورها مع شاب.. رومنسية وحركة جريئة
فيديو
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
أم تسلّم ابنها الفار من سجن بعبدا إلى القوى الأمنية! (فيديو)
12:55 | 2020-11-21
21/11/2020 18:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 18:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
21/11/2020 18:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact