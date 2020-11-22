20
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
عادات يومية تجعلك تكبرين في السن بسرعة
Lebanon 24
22-11-2020
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت دراسة حديثة إلى أنه يمكن اتباع بعض العادات اليومية التي لا تنتبه إليها الكثيرات، وتلك العادات تسبب ظهور علامات التقدّم في السن بسرعة على البشرة.
وفي هذا السياق، ذكر الباحثون تناول المشروبات بواسطة القشة (الشفاط)، فهذا يمكن أن يسبب مع مرور الوقت ظهور التجاعيد في محيط الفم. كما لفتوا إلى أن التدخين يؤدي إلى نتيجة مماثلة، ولهذا نصحوا بالإقلاع عنه كما بالشرب من الكوب مباشرةً.
وفي الإطار نفسه، وجد الخبراء أن من الافضل تجنّب النوم على أحد الجانبين مع إلصاق الوجه بالوسادة، ونصحوا بالاستلقاء على الظهر. كما رأوا أن من المهم الانتباه إلى طريقة الجلوس، وأوضحوا أن اعتماد الوضعية الخاطئة يمكن أن يسبب إخراج العمود الفقري من محوره الطبيعي وتغيير الوضعية الطبيعية للعظام والعضلات. وحذروا من ذلك مشيرين إلى أنه يؤدي إلى الشعور بالتعب والألم ويُحدث تغييرات سلبية في الجسم. ولهذا شدّدوا على أهمية الجلوس بظهر مستقيم وعدم فعل هذا لساعات طويلة، وعلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية المناسبة.
المصدر: لها
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
09:11 | 2020-11-22
22/11/2020 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 11:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
15:57 | 2020-11-22
22/11/2020 03:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
09:19 | 2020-11-22
22/11/2020 09:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطور بارز على خط تأليف الحكومة.. إليكم التفاصيل
20:03 | 2020-11-22
22/11/2020 08:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
22:00 | 2020-11-22
طريقتان لخسارة الوزن من دون ريجيم.. ما علاقة غسل الفواكه؟
15:00 | 2020-11-22
ميريام فارس تفاجئ الجمهور وتنشر فيديو مع ابنيها.. وهكذا علّقت
12:00 | 2020-11-22
هذه الأبراج هي الاكثر تبجحاً وادعاءً.. تعرفي إليها
09:00 | 2020-11-22
ابنة نوال الزغبي تحتفل بعيدها الـ 22.. أصبحت شابة جميلة تشبه والدتها (صور)
06:00 | 2020-11-22
غادة عبد الرازق تلجأ إلى زيادة وزنها.. استعداداً للمنافسة الرمضانية!
22:00 | 2020-11-21
6 ضغوط يواجهها طفلك تصيبه بالتوتر
فيديو
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-11-22
23/11/2020 01:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
23/11/2020 01:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
06:00 | 2020-11-22
23/11/2020 01:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact