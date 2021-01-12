فيديو مؤثر: بعد فراق لأكثر من 5 سنوات ممثلة سورية تلتقي أولادها.. ما علاقة ترامب؟

إلتقت الممثلة السورية سوزان نجم الدين بأولادها المتواجدين منذ سنوات في الولايات المتحدة الاميركية في مصر، بعد حرمانها من السفر اليهم لأكثر من 5 سنوات بسبب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنع دخول السوريين لأميركا.

وشاركت نجم الدين مقطع فيديو يوثّق لحظة وصولهم والتقائها بهم في المطار في مشهد مؤثر، مليء بالحب والشوق والسعادة.

وبدت سوزان في غاية التوتر والتأثر لحظة رؤية اولادها الثلاثة وسارعت لاحتضانهم وافراغ شوقها لهم بالاحضان والقبلات والدموع في مشهد تفاعل معه الجمهور بكثافة وتحول بعد فترة قصيرة الى تراند على السوشيال ميديا.

وعلّقت الممثلة السورية على المقطع: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم..خمس سنوات صاروا الصغار كبار".

واضافت: "خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة..فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها". وتابعت "ها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة.. لينقلب السحر على الساحر.. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".