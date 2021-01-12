المرأة

فيديو مؤثر: بعد فراق لأكثر من 5 سنوات ممثلة سورية تلتقي أولادها.. ما علاقة ترامب؟

Lebanon 24
12-01-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-783476-637460325339699563.jpg
Doc-P-783476-637460325339699563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

إلتقت الممثلة السورية سوزان نجم الدين بأولادها المتواجدين منذ سنوات في الولايات المتحدة الاميركية في مصر، بعد حرمانها من السفر اليهم لأكثر من 5 سنوات بسبب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنع دخول السوريين لأميركا.

 

وشاركت نجم الدين مقطع فيديو يوثّق لحظة وصولهم والتقائها بهم في المطار في مشهد مؤثر، مليء بالحب والشوق والسعادة.

 

وبدت سوزان في غاية التوتر والتأثر لحظة رؤية اولادها الثلاثة وسارعت لاحتضانهم وافراغ شوقها لهم بالاحضان والقبلات والدموع في مشهد تفاعل معه الجمهور بكثافة وتحول بعد فترة قصيرة الى تراند على السوشيال ميديا.

 

A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen)


 

وعلّقت الممثلة السورية على المقطع: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معو الألم..خمس سنوات صاروا الصغار كبار".

 

واضافت: "خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقايق والثواني بانتظار هي اللحظة..فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة الى طبيعتها". وتابعت "ها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة.. لينقلب السحر على الساحر.. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2021-01-12
10:30 | 2021-01-12
06:00 | 2021-01-12
22:00 | 2021-01-11
18:00 | 2021-01-11
15:00 | 2021-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website