سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأخضر.. شاهدوا إطلالتها

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا على تطبيق انستغرام لإطلالتها من كواليس برنامج "انت مين"، ولفتت الأنظار مرة جديدة بأناقتها.

واختارت سيرين إطلالة ساحرة بفستان ضيق متوسط الطول مع فتحة جانبية باللون الأخضر بقماش براق، وبأكمام طويلة وفتحة ناعمة عند منطقة الصدر، وهو ما أضاف إلى أنوثتها واناقتها.

وتركت سيرين شعرها الناعم منسدلاً على ظهرها، وطبقت مكياجاً خفيفاً سموكي ابرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه.

ولم تتكلف سيرين في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.