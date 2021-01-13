المرأة

سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأخضر.. شاهدوا إطلالتها

Lebanon 24
13-01-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-783877-637461339772959104.PNG
Doc-P-783877-637461339772959104.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورا على تطبيق انستغرام لإطلالتها من كواليس برنامج "انت مين"، ولفتت الأنظار مرة جديدة بأناقتها.

 

واختارت سيرين إطلالة ساحرة بفستان ضيق متوسط الطول مع فتحة جانبية باللون الأخضر بقماش براق، وبأكمام طويلة وفتحة ناعمة عند منطقة الصدر، وهو ما أضاف إلى أنوثتها واناقتها.

 

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)


 
 

وتركت سيرين شعرها الناعم منسدلاً على ظهرها، وطبقت مكياجاً خفيفاً سموكي ابرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه.

 

ولم تتكلف سيرين في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
21:00 | 2021-01-13
15:00 | 2021-01-13
12:00 | 2021-01-13
09:00 | 2021-01-13
06:00 | 2021-01-13
23:00 | 2021-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website