المرأة

بسبب كورونا.. نقل "نور" التركية بشكل طارئ إلى المستشفى وهذه حالتها

Lebanon 24
14-01-2021 | 18:00
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ذكرت صحيفة Hurriyet التركية خبراً غير سار إلى محبي النجمة التركية سونغول أودين، واشارت في تقرير لها إلى أنه تم نقلها إلى المستشفى إثر تدهور حالتها بعد إصابتها بالمرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

 

كما أشار عمر كاراهان مراسل صحيفة Sabah إلى أن الممثلة التزمت بقاعدة الحجر المنزلي بعدما تبين أن نتيجة فحصها إيجابية. وذكر أنه تم نقلها بشكل طارئ إلى المستشفى بعد أن اشتدت الأعراض لديها.

 

وأضاف أنها ظلت تحت المراقبة التامة بعدما تفاقمت حالتها وأنها ستبقى على هذه الحالة لمدة لم يتم تحديدها.

 

يشار إلى أن الممثلة عرفت في العالم العربي من خلال أدائها شخصية نور في المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه إلى جانب الممثل الشهير كيفانش تاتليتوغ الذي قام بدور مهند.

 

وقبل إصابتها بدأت تصوير فيلم عنوانه "أحبني كثيراً". وكان من المقرر أن يعرض عبر المنصات الإلكترونية، علماً أنه جمع فريق انتاج الفيلم التركي الشهير "معجزة زنزانة رقم 7" والمخرج والكاتب التركي محمد ادا اوزتكين.

المصدر: لها
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