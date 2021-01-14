المرأة

نادين نسيب نجيم تعلن إصابة أقرب الناس لها بكورونا ونقله إلى الطوارئ: يا رب ساعدنا !

Lebanon 24
14-01-2021 | 12:00
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أعلنت الممثلة نادين نسيب نجيم إصابة شقيقها شادي بفيروس كورونا ونقله إلى طوارئ احد المستشفيات.

 

وتمنّت نادين الشفاء لشقيقها معبّرة عن حزنها من كثرة الأمور التي تحصل معها منذ سنة قائلة: " يا رب ساعد خيي شادي وشفي من كورونا كتير هل قد يا رب كتير كتير عليي بسنة وحدة يا رب تحمي وتخللي لعيلته وولاده شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارىء والله حرام يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما النا غيرك يا قديس شربل صللي لأجلنا صللي للكل و ما تنسى خيي " .

 
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